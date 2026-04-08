Kriminalität

Schwerverletzten auf Verkehrsinsel gefunden

Mitten in der Nacht liegt ein schwer verletzter Mann auf einer Verkehrsinsel. Als die Polizei ankommt, flüchten mehrere Menschen.

Gleich zweimal kurz nacheinander kommt es in Heilbronn zu Auseinandersetzungen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Gleich zweimal kurz nacheinander kommt es in Heilbronn zu Auseinandersetzungen. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Nachdem ein Mann in Heilbronn bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt wurde, ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. Die Beamten hatten in der Nacht zu Karfreitag auf einer Verkehrsinsel den 28-Jährigen mit einer Stich- oder Schnittverletzung am Oberkörper gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. 

Zuvor hätten die Ermittler aus einem Streifenwagen eine Menschengruppe beobachtet, die beim Anblick des Polizeiautos weggegangen sein soll. Eine halbe Stunde zuvor gab es laut der Mitteilung an derselben Stelle bereits eine Auseinandersetzung. Auch hier seien mehrere Menschen geflüchtet, als die Beamten angekommen seien. Bei den Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass ein 23-Jähriger leicht verletzt wurde. 

Zu den Hintergründen und ob an den beiden Auseinandersetzungen dieselben Menschen beteiligt waren, werde ermittelt. Wegen Abstimmungen mit der Staatsanwaltschaft teilte die Polizei den Fall erst am Mittwoch mit, wie es weiter hieß.

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