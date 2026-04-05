Schwerverletzter nach Angriff an S-Bahnhof in Filderstadt

Filderstadt (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern an einer S-Bahn-Haltestelle in Filderstadt (Landkreis Esslingen) ist ein 41-Jähriger schwer verletzt worden. Sein 29 Jahre alter Widersacher setzte einen Gegenstand ein, den Zeugen zunächst als Machete identifizierten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es gingen mehrere Notrufe ein.

In Wirklichkeit habe es sich bei dem Gegenstand jedoch um ein langes flaches Blech mit einem Holzgriff gehandelt, das vorne spitz zuläuft, aber nicht scharf ist. Damit habe der 29-Jährige auf sein Gegenüber eingeschlagen. Er sei von Polizeikräften überwältigt und festgenommen worden. Der 41-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwar habe für andere Personen keine Gefahr bestanden. Allerdings seien umliegende Cafés und Restaurants stark besucht gewesen, so dass der Vorfall von der Öffentlichkeit stark wahrgenommen worden sei, sagte der Sprecher. Ob und wenn ja in welcher Beziehung die beiden Männer zueinander standen, war zunächst unklar. Auch der Grund für die Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt.