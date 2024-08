Schwülwarme Temperaturen und Gewitter-Gefahr

Offenbach (dpa/lhe) - Wer heute vor die Tür muss, sollte einen Regenschirm dabeihaben: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Schauer und kräftige Gewitter in Hessen voraus. Örtlich seien heftiger Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich, hieß es vom DWD. Dazu wird es schwülwarm bei Höchstwerten zwischen 26 und 29 Grad, in Hochlagen 23 Grad. In der Nacht zum Freitag zeigen sich vor allem Wolken am Himmel, auch weitere Schauer und einzelne Gewitter sind möglich. Es kühlt auf 18 bis 14 Grad ab.