Sechs Festnahmen, eine Waffe - Familienstreit eskaliert

Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Kassel nach einem eskalierten Streit zwischen zwei Familien mit großem Aufgebot anrücken müssen. Sechs Männer im Alter von 17 bis 49 Jahren wurden nach der Auseinandersetzung vorläufig festgenommen, wie die Polizei in Kassel mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Familie eines 19- und eines 39-jährigen Mannes aus Kassel schon länger mit einer Familie aus Dietzenbach im Kreis Offenbach im Streit. Am Donnerstagabend fuhren die Beteiligten mit mehreren Autos durch Kassel. Unterwegs kam es laut Polizei zu mehreren Kollisionen zwischen Fahrzeugen der Familien sowie zu Kollisionen mit unbeteiligten Fahrzeugen. Ein unbeteiligtes Auto wurde beschädigt, der 37-jährige Fahrer leicht verletzt.

Schusswaffe in Gebüsch gefunden

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Anschließend seien die Mitglieder der beiden Familien auf der Straße aufeinander losgegangen. Zeugen hätten die Polizei alarmiert und von einer Waffe berichtet. Die Beamten fanden nach Polizeiangaben eine scharfe Schusswaffe in einem Gebüsch. Schüsse wurden demnach nicht abgegeben.