Sechs Jahre Haft nach tödlicher Drogenübergabe in Neu-Ulm

Memmingen (dpa) - Nach einer eskalierten Drogenübergabe mit einem Toten hat das Landgericht Memmingen einen 35-jährigen Mann zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Laut der Anklage wollten zwei Kaufinteressenten dem beschuldigten Deutschen Anfang April 2025 in Neu-Ulm das Rauschgift rauben, woraufhin der Dealer zu einem Messer griff und um sich stach. Die beiden Kontrahenten wurden schwer verletzt, ein 24-Jähriger starb im Krankenhaus.