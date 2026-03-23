Sechs Männer nach neun Geldautomatensprengungen angeklagt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat in zwei weiteren Verfahren Anklage gegen sechs mutmaßliche Geldautomatensprenger erhoben. Den 23 bis 34 Jahre alten Beschuldigten aus den Niederlanden, Belgien und Liberia wird vorgeworfen, in wechselnder Besetzung an insgesamt neun Taten beteiligt gewesen zu sein. Nach Angaben der Behörde beläuft sich die Beute auf mehr als 457.000 Euro, der Schaden auf rund 493.000 Euro.

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Die Anklagen wurden an den Landgerichten Darmstadt und Kassel erhoben, die nun über die Eröffnung der Hauptverfahren entscheiden werden. Vorgeworfen werden den Männern unter anderem das Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen, besonders schwerer Diebstahl sowie Sachbeschädigung. Bei einigen der Taten blieb es beim Versuch. Wird die Anklage zugelassen, setzen die Gerichte Prozesstermine fest.

Zu den Tatorten zählen nach Angaben der Ermittler Hofheim, Groß-Umstadt, Vellmar, Fürth im Odenwald und Mörfelden-Walldorf in Hessen sowie Xanten, Erkelenz und Borken in Nordrhein-Westfalen. Außerdem Riederich in Baden-Württemberg. In zwei Fällen sei es den Tätern trotz Explosion nicht gelungen, die Automaten zu öffnen. In zwei weiteren Fällen seien sie bei der Vorbereitung geflohen, nachdem sie entdeckt worden seien. Bei einer Tat in Erkelenz hätten die Täter die Beute nach einem Unfall auf der Flucht zurückgelassen.

Zahl der Taten in Hessen gesunken

Die Ermittlungen führte die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft gemeinsam mit mehreren Landeskriminalämtern, Polizeipräsidien sowie mit Unterstützung von BKA und Europol. Bereits im vergangenen Jahr hatte es in den Niederlanden Durchsuchungen und Festnahmen in dem Ermittlungskomplex gegeben.