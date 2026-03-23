Kriminelle Taten

Sechs Männer nach neun Geldautomatensprengungen angeklagt

Sechs Männer sollen an neun Geldautomatensprengungen beteiligt gewesen sein. Die Anklage wirft ihnen unter anderem Sprengstoffexplosionen und schweren Diebstahl vor.

In einigen Fällen hatten die Täter Erfolg. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
In einigen Fällen hatten die Täter Erfolg. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat in zwei weiteren Verfahren Anklage gegen sechs mutmaßliche Geldautomatensprenger erhoben. Den 23 bis 34 Jahre alten Beschuldigten aus den Niederlanden, Belgien und Liberia wird vorgeworfen, in wechselnder Besetzung an insgesamt neun Taten beteiligt gewesen zu sein. Nach Angaben der Behörde beläuft sich die Beute auf mehr als 457.000 Euro, der Schaden auf rund 493.000 Euro.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Anklagen wurden an den Landgerichten Darmstadt und Kassel erhoben, die nun über die Eröffnung der Hauptverfahren entscheiden werden. Vorgeworfen werden den Männern unter anderem das Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen, besonders schwerer Diebstahl sowie Sachbeschädigung. Bei einigen der Taten blieb es beim Versuch. Wird die Anklage zugelassen, setzen die Gerichte Prozesstermine fest.

Zu den Tatorten zählen nach Angaben der Ermittler Hofheim, Groß-Umstadt, Vellmar, Fürth im Odenwald und Mörfelden-Walldorf in Hessen sowie Xanten, Erkelenz und Borken in Nordrhein-Westfalen. Außerdem Riederich in Baden-Württemberg. In zwei Fällen sei es den Tätern trotz Explosion nicht gelungen, die Automaten zu öffnen. In zwei weiteren Fällen seien sie bei der Vorbereitung geflohen, nachdem sie entdeckt worden seien. Bei einer Tat in Erkelenz hätten die Täter die Beute nach einem Unfall auf der Flucht zurückgelassen.

Zahl der Taten in Hessen gesunken

Die Ermittlungen führte die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft gemeinsam mit mehreren Landeskriminalämtern, Polizeipräsidien sowie mit Unterstützung von BKA und Europol. Bereits im vergangenen Jahr hatte es in den Niederlanden Durchsuchungen und Festnahmen in dem Ermittlungskomplex gegeben. 

In Hessen ist die Zahl der Geldautomatensprengungen nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft zuletzt deutlich gesunken: 2025 seien sechs Fälle registriert worden, nach 24 im Jahr 2024 und 61 im Jahr 2023. In diesem Jahr habe es bislang eine Tat ohne Beute gegeben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weniger Geldautomatensprengungen - Anklage gegen 36-Jährigen
Kriminalität

Weniger Geldautomatensprengungen - Anklage gegen 36-Jährigen

Ermittler sehen Erfolge im Kampf gegen Geldautomatensprengungen. Bei einer solchen Tat wurde in Offenbach auch ein Mensch verletzt. Gegen einen der mutmaßlichen Täter wurde jetzt Anklage erhoben.

13.08.2025

Diebstahl von Manchinger Keltengold - vier Männer angeklagt
Kriminalität

Diebstahl von Manchinger Keltengold - vier Männer angeklagt

Der Diebstahl des Manchinger Goldschatzes sorgt 2022 bundesweit für Wirbel - er gilt als größter keltischer Goldfund des 20. Jahrhunderts. Für vier mutmaßliche Täter geht es nun auf den Prozess zu.

03.09.2024

Drei junge Männer nach Geldautomaten-Sprengung angeklagt
Main-Kinzig-Kreis

Drei junge Männer nach Geldautomaten-Sprengung angeklagt

Sie sollen in einer Novembernacht im Main-Kinzig-Kreis Sprengsätze gezündet haben und mit ihrer Beute geflüchtet sein. Kurz darauf wurden sie festgenommen.

05.06.2024

Banken

Steigende Zahl von Geldautomatensprengungen

Immer häufiger sprengen Kriminelle Geldautomaten mit brachialer Gewalt auf. Die neue Form des Banküberfalls alarmiert Banken und Polizei gleichermaßen.

15.09.2023

Bandenkriminialität

Anklage gegen mutmaßliche Automatensprenger

11.04.2023