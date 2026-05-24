Sechs Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Fritzlar (dpa/lhe) - Sechs Menschen sind bei einem Hausbrand in Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) verletzt worden. Nach Angaben der Polizei brannte am Samstag der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohner des Hauses und eines Nachbargebäudes mussten sich in Sicherheit bringen. Die Ermittler schätzten den Schaden an dem Mehrfamilienhaus auf rund 300.000 Euro. Das Gebäude sei zudem nicht mehr bewohnbar.