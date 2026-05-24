300.000 Euro Schaden

Sechs Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Das Dach eines Mehrfamilienhauses steht in Flammen. Mehrere Bewohner müssen sich in Sicherheit bringen. Der Schaden ist hoch.

Feuerwehrleute löschen den brennenden Dachstuhl. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Feuerwehrleute löschen den brennenden Dachstuhl. (Symbolbild)

Fritzlar (dpa/lhe) - Sechs Menschen sind bei einem Hausbrand in Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) verletzt worden. Nach Angaben der Polizei brannte am Samstag der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohner des Hauses und eines Nachbargebäudes mussten sich in Sicherheit bringen. Die Ermittler schätzten den Schaden an dem Mehrfamilienhaus auf rund 300.000 Euro. Das Gebäude sei zudem nicht mehr bewohnbar.

Durch die Flammen und die Rauchentwicklung erlitten sechs Menschen leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Stadt organisierte für die betroffenen Bewohner Ausweichquartiere. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

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