Sechs Mitglieder krimineller Bande nach Gewalttaten in Haft

Stuttgart (dpa/lsw) - Sechs Mitglieder einer kriminellen Bande aus dem Großraum Stuttgart sitzen nach Gewalttaten und Drogendelikten in Untersuchungshaft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mit. Die sechs Männer im Alter von 17 bis 26 Jahren seien bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion im Kreis Esslingen, in Stuttgart und in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) festgenommen worden.