Kriminalität

Sechs tote Meerschweinchen im Garten - Polizei sucht Täter

Es muss ein Schock für die Besitzerin gewesen sein: Das Gehege zerstört und ihre sechs Meerschweinchen sind alle tot. Und der Fuchs soll es nicht gewesen sein. Jetzt ermittelt die Polizei.

Statt putzmunter in ihrem Gehege fand eine Meerschweinchenbesitzerin in Renchen ihre Schützlinge tot auf. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa
Statt putzmunter in ihrem Gehege fand eine Meerschweinchenbesitzerin in Renchen ihre Schützlinge tot auf. (Symbolbild)

Renchen (dpa/lsw) - Sechs Meerschweinchen sind im Ortenaukreis in ihrem Gehege mutmaßlich getötet worden. Die Polizei geht nach Angaben eines Sprechers von einem menschlichen Täter aus. Aufgrund der Art der Beschädigung am Gehege denken die Ermittler nicht, dass ein anderes Tier die Meerschweinchen getötet hat.

Die Besitzerin hatte die toten Tiere demnach am Freitag innerhalb und außerhalb des Geheges in ihrem Garten gefunden. Das Gehege stand offen und war beschädigt worden. Tierärzte sollen die toten Tiere jetzt untersuchen.

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