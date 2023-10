Unbekannte quälen Wildtiere und töten Fuchs

Biedenkopf (dpa/lhe) - Unbekannte haben in einem Wildgehege bei Biedenkopf mehrere Wildtiere gequält und einen Fuchs getötet. Im Sommer seien mindestens drei Tiere mit spitzen Gegenständen verletzt worden, teilte die Polizeidirektion in Marburg-Biedenkopf am Freitag mit. Zwei Waschbären wurden demnach von den Unbekannten schwer verletzt, der Fuchs verendete in Folge seiner Verletzungen.