Sechs Verletzte auf A7 - Unfall mit vier Fahrzeugen

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen sind auf der Autobahn 7 in Kassel sechs Menschen verletzt worden. Zwei Personen erlitten schwere, die vier anderen leichte Verletzungen, wie die Feuerwehr in Kassel mitteilte. Ein Mensch sei von der Feuerwehr aus einem Fahrzeug befreit worden. Alle Sechs kamen den Angaben zufolge in Krankenhäuser.