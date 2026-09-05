Unfall

Sechs Verletzte bei Autounfall – darunter ein Kind

Ein 71-Jähriger wollte wohl wenden, dann kommt es zur Kollision. In einem der Autos wird auch ein dreijähriges Kind verletzt.

Alle Verletzten sind in Kliniken gekommen. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Alle Verletzten sind in Kliniken gekommen. (Symbolbild)

Seligenstadt (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Seligenstadt sind zwei Menschen schwer und vier Menschen leicht verletzt worden. Unter den Leichtverletzten sei ein dreijähriges Kind, teilte die Polizei mit. Demnach wurden ein 71 Jahre alter Fahrer und eine 49 Jahre alte Beifahrerin in einem anderen Auto schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen habe der 71-Jährige möglicherweise beabsichtigt, sein Fahrzeug auf einer Landstraße zu wenden, hieß es. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Auto gekommen. Darin saßen demnach ein 52 Jahre alter Fahrer, der leicht verletzt wurde, und die 49-jährige Beifahrerin. Im Auto des 71-Jährigen wurden drei weitere Mitfahrer, darunter das Kind, leicht verletzt.

Alle sechs Verletzten seien in Krankenhäuser gekommen, teilte die Polizei mit. Die Landstraße war demnach zeitweise gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

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