Asperg (dpa/lsw) - Eine Reisebusfahrerin hat beim Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn 81 bei Asperg (Kreis Ludwigsburg) einen Unfall mit mehreren Verletzten ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 26-Jährige am Dienstag vermutlich eine 20-jährige Autofahrerin übersehen, die auf der mittleren Spur fuhr. Diese habe noch versucht, nach rechts auszuweichen, dabei jedoch die Kontrolle über ihr Auto verloren. Ihr Wagen sei erst gegen die Leitschutzplanke geprallt und dann mit dem Bus zusammengestoßen.