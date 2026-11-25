Sechs Verletzte bei Busunfall auf A81
Eine Busfahrerin übersieht beim Wechsel des Fahrstreifens ein Auto. Es folgt ein Unfall, bei dem mehrere Menschen verletzt werden, auch Kinder.
Asperg (dpa/lsw) - Eine Reisebusfahrerin hat beim Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn 81 bei Asperg (Kreis Ludwigsburg) einen Unfall mit mehreren Verletzten ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 26-Jährige am Dienstag vermutlich eine 20-jährige Autofahrerin übersehen, die auf der mittleren Spur fuhr. Diese habe noch versucht, nach rechts auszuweichen, dabei jedoch die Kontrolle über ihr Auto verloren. Ihr Wagen sei erst gegen die Leitschutzplanke geprallt und dann mit dem Bus zusammengestoßen.
Die 20-Jährige und fünf Kinder einer Schulklasse in dem Reisebus seien leicht verletzt worden. Für die Weiterfahrt der Schulklasse und der Lehrkräfte sei ein Ersatzbus organisiert worden. Zeitweise waren demnach der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen der A81 in Richtung Heilbronn gesperrt.