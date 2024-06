Sechs Verletzte nach Notbremsung von Linienbus

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei der Notbremsung eines Linienbusses sind in Darmstadt sechs Fahrgäste verletzt worden. Der Busfahrer bremste stark ab, weil ein Fußgänger die Straße überqueren wollte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Teil der Verletzten sei nach dem Unfall am Dienstag in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Der Fußgänger blieb unverletzt.