Drei Leichtverletzte bei Vollbremsung von Linienbus

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei der Vollbremsung eines Linienbusses sind in Darmstadt drei Menschen verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer habe am Dienstagvormittag vor dem Bus ohne ersichtlichen Grund stark gebremst, teilte die Polizei mit. Daher habe der Busfahrer ebenfalls bremsen müssen. Dabei hätten sich drei der Fahrgäste leicht verletzt, einer medizinischen Untersuchung habe es aber nicht bedurft. Der Autofahrer sei in unbekannter Richtung davongefahren. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden, wenn sie Hinweise zu dem Auto geben können.