Zuvor mit Fahrrad gestürzt

Sechsjährige stirbt bei Bus-Unfall in Baden-Württemberg

Ein Mädchen stürzt beim Radfahren und wird von einem Bus erfasst. Für das Kind endet der Unfall tödlich.

Für die Sechsjährige kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Für die Sechsjährige kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Kißlegg (dpa) - Ein sechsjähriges Mädchen ist bei einem Unfall mit einem Linienbus in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Das Kind war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler am Nachmittag auf einem Fahrrad in Kißlegg bei Ravensburg unterwegs. Als der Bus an dem Mädchen vorbeigefahren sei, sei es aus noch ungeklärter Ursache gestürzt und von dem Fahrzeug erfasst worden, teilte die Polizei mit. Für die Sechsjährige kam demnach jede Hilfe zu spät. 

Der 48 Jahre alte Busfahrer erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich den Angaben nach keine Fahrgäste in dem Bus. Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung kümmerten sich um Angehörige und Zeugen.

Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären.

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