Sechsstelliger Schaden bei Autounfall in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Auto ist bei einem Unfall in Frankfurt am Main gegen mehrere Poller, Bordsteine, einen Baum und eine Straßenlaterne geschleudert worden. Die 26 Jahre alte Beifahrerin habe dabei am Freitag leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden bewege sich im unteren sechsstelligen Bereich. An dem Fahrzeug entstand demnach ein Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.