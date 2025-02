Sechster Fehlschuss: Freiburgs Elfmeter-Serie hält an

Hamburg (dpa) - Vincenzo Grifo vom SC Freiburg hat beim 1:0-Sieg gegen den FC St. Pauli bereits den sechsten Freiburger Elfmeter nacheinander in der Fußball-Bundesliga verschossen. Zwei Fehlschüsse passierten noch in der vergangenen Saison, vier in der aktuellen. Den Bundesliga-Rekord für die meisten verschossenen Elfmeter in Serie hält Borussia Dortmund: Zwischen November 1963 und Januar 1965 waren es sieben nacheinander.