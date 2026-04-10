Bei Flugshow entflogen

Seeadler wieder da - Romeo hat Ausflug gut überstanden

Aufregung mit Happy End: Seit Ostermontag war der junge Seeadler Romeo auf Abwegen, doch dann klingelt das Telefon in der Greifenwarte. Wo hat sich Romeo herumgetrieben?

Seeadler Romeo flatterte nach etwas Überzeugungsarbeit zurück zu einer Mitarbeiterin der Greifenwarte. Foto: -/Greifenwarte Burg Guttenberg/dpa
Seeadler Romeo flatterte nach etwas Überzeugungsarbeit zurück zu einer Mitarbeiterin der Greifenwarte.

Haßmersheim (dpa/lsw) - Der am Ostermontag von einer Greifenwarte ausgebüxte Seeadler Romeo konnte wieder eingefangen werden. Ein Anrufer habe sich am Donnerstag bei der Greifenwarte der Burg Guttenberg in Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) gemeldet, weil er einen großen Vogel in einem Baum in der Nähe des benachbarten Gundelsheim entdeckt habe, sagte eine Mitarbeiterin der Greifenwarte.

Daraufhin sei eine Kollegin in den Ort auf der anderen Neckarseite gefahren. Tatsächlich habe es sich bei dem Vogel um den vermissten Romeo gehandelt. Der habe zwar kurz gezögert, sei dann aber doch von seinem Baum zu der Kollegin hinunter geflogen. 

Der zwei Jahre alte Seeadler war am Ostermontag bei einer Flugshow von Krähen angegriffen worden und erschrocken davongeflogen. Die Vögel der Greifenwarte sind zwar alle mit Sendern ausgestattet, mit denen man ihre Position orten kann. An Romeos Sender war inzwischen aber die Batterie leer. Bei der letzten Ortung am Montagabend war er noch in der Nähe der Vogelwarte.

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Sorge unbegründet - Romeo wohlbehalten zurück

Zwar komme es öfter vor, dass Greifvögel aus der Greifenwarte entfliegen, sagte die Mitarbeiterin. Da Romeo jedoch ein Jungvogel sei, habe man sich Sorgen um ihn gemacht.

Es scheint jedoch, als habe der Adler seinen ersten kleinen Ausflug gut überstanden. Er sei nicht verletzt und werde wahrscheinlich spätestens am Wochenende wieder in den Flugshows der Greifenwarte zu sehen sein.

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