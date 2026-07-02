Segelflieger muss auf Feld landen - Pilot leicht verletzt
Ein Segelflieger startet in Bad Hersfeld. In Spangenberg muss er ungeplant landen. Der Pilot wird ins Krankenhaus gebracht.
Spangenberg (dpa/lhe) - In Spangenberg (Schwalm-Eder-Kreis) ist ein Segelflugzeug ungeplant auf einem Feld gelandet. Der 65 Jahre alte Pilot wurde nach der «Außenlandung» ins Krankenhaus gebracht, wie das Polizeipräsidium Nordhessen berichtete.
Der Pilot war zuvor bei Bad Hersfeld gestartet. Er befand sich allein im Flugzeug und wurde nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei nicht schwerer verletzt. Der an dem Segelflugzeug entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Ursache für den Flugunfall dauern an.