Flugzeug

Segelflieger verliert Auftrieb - Notlandung bei Heidelberg

Plötzlich fehlte der Auftrieb: Ein Segelflugzeug muss bei Heidelberg runter. Was bei der Landung schiefgeht, und warum der Pilot trotzdem Glück im Unglück hat.

Der Pilot blieb bei der Landung unverletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Pilot blieb bei der Landung unverletzt. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein Segelflugzeug ist auf einer Wiese bei Heidelberg notgelandet. Weil das Flugzeug zunehmend an Auftrieb verlor, leitete der Pilot die Notlandung ein, wie die Polizei mitteilte. Er blieb dabei unverletzt. Am Segelflugzeug brach den Angaben zufolge bei der Landung ein Stützrad ab und die Aufhängung des Fahrwerks wurde bei dem Vorfall am Sonntag beschädigt.

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