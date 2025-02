Seit Turn-Skandal ohne Trainer: Startet Kevric bei Heim-EM?

Berlin (dpa) - Beim Stichwort Stuttgart verfinstern sich die Mienen. Der Eklat um Missbrauchsvorwürfe am dortigen Kunst-Turn-Forum ist über die sportpolitischen Aspekte hinaus inzwischen in den Wettkampfhallen angekommen. Drei Monate vor den Heim-Europameisterschaften im Rahmen des Deutschen Turnfestes in Leipzig sind die Aussichten auf eine unbeschwerte und erfolgreiche Veranstaltung getrübt. Denn für die Stuttgarter Turnerinnen um Jung-Star Helen Kevric wird die Zeit knapp.