Turnerin Kevric gewinnt EM-Quali bei Mehrkampf-Comeback

Berlin (dpa) - Helen Kevric hat ein überzeugendes Comeback im Mehrkampf gefeiert und in Berlin überlegen die zweite Qualifikation der Turnerinnen für die Heim-Europameisterschaften in Leipzig gewonnen. Die 17-jährige Stuttgarterin kam im Vierkampf aus Boden, Sprung, Stufenbarren und Schwebebalken auf 55,100 Punkte. Bei ihrem ersten Mehrkampf seit Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe am Kunst-Turn-Forum Stuttgart wurde ihre Übung am Spezialgerät Stufenbarren mit dem Tageshöchstwert von 14,400 Punkten bewertet.