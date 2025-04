Turnerin Kevric meldet sich für Heim-EM zurück

Mannheim (dpa) - Olympia-Finalistin Helen Kevric hat erstmals nach den Missbrauchsenthüllungen im Stuttgarter Kunst-Turn-Forum wieder einen Wettkampf bestritten. Beim Bundesliga-Auftakt in Mannheim, der gleichzeitig als erste Qualifikation für die Heim-Europameisterschaften Ende Mai in Leipzig zählte, trat die 17-Jährige allerdings nur an zwei Geräten an.