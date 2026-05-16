Seit über 30 Jahren leerstehendes Haus geht in Flammen auf

Bad Wildungen (dpa/lhe) - Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in der Nacht zu einem Brand in einem leerstehenden Haus in Bad Wildungen gerufen worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen mitteilte, stand das Gebäude seit mehr als 30 Jahren leer und galt als «Lost Place». Verletzt worden sei bei dem Brand niemand.

Nach Angaben der Feuerwehr Bad Wildungen stand gegen 1.30 Uhr zunächst der Dachstuhl des Hauses im Landkreis Waldeck-Frankenberg komplett in Flammen. Das Feuer habe sich dann bis in den Keller ausgebreitet. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude, darunter ein Hotel und eine denkmalgeschützte Villa, habe verhindert werden können, hieß es in der Mitteilung der Feuerwehr.

Brandursache bislang unbekannt

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