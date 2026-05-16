Nächtlicher Feuerwehreinsatz

Seit über 30 Jahren leerstehendes Haus geht in Flammen auf

Die Feuerwehr wird zu einem sogenannten «Lost Place», einem seit Jahren verlassenen Haus, gerufen. Der Dachstuhl steht lichterloh in Flammen.

Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. (Symbolbild)

Bad Wildungen (dpa/lhe) - Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in der Nacht zu einem Brand in einem leerstehenden Haus in Bad Wildungen gerufen worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen mitteilte, stand das Gebäude seit mehr als 30 Jahren leer und galt als «Lost Place». Verletzt worden sei bei dem Brand niemand.

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Nach Angaben der Feuerwehr Bad Wildungen stand gegen 1.30 Uhr zunächst der Dachstuhl des Hauses im Landkreis Waldeck-Frankenberg komplett in Flammen. Das Feuer habe sich dann bis in den Keller ausgebreitet. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude, darunter ein Hotel und eine denkmalgeschützte Villa, habe verhindert werden können, hieß es in der Mitteilung der Feuerwehr. 

Brandursache bislang unbekannt 

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Das Gebäude sei seit mehreren Jahren nicht mehr betretbar gewesen, so der Polizeisprecher. Die Brandursache ist den Angaben zufolge noch unklar. Brandermittler könnten ihre Arbeit bislang nicht aufnehmen, weil es noch vereinzelte Glutnester gebe, hieß es. Auch die Höhe des Sachschadens lasse sich nicht beziffern, sei aber «gering», da das Haus leer gestanden habe, so der Sprecher.

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