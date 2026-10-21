Seltene Affenart bekommt Nachwuchs im Heidelberger Zoo
Dicht bei seiner Mutter verbringt das Weißscheitelmangaben-Mädchen seinen ersten Monat im Zoo Heidelberg. Warum die Affenart bedroht ist.
Heidelberg (dpa/lsw) - Ein kleines Affenbaby sorgt im Zoo Heidelberg für Freude: Die seltene Affenart der Weißscheitelmangaben hat Nachwuchs bekommen, wie der Zoo mitteilte.
Routinierte Mama
Das kleine Jungtier sei Mitte September geboren worden und verbringe die Zeit seither dicht bei seiner Mutter. Für das Weibchen war es die dritte Geburt, deshalb kümmere es sich routiniert, hieß es. «Der Nachwuchs entwickelt sich bislang altersgerecht und macht einen rundum gesunden Eindruck», so Zoo-Kuratorin Sandra Reichler.
Besucher können Mutter und Jungtier bereits auf der Anlage beobachten. In den kommenden Monaten dürfte das Affenmädchen zunehmend neugieriger werden und seine Umgebung auf eigene Faust erkunden, wie der Zoo mitteilte.
Hoffnungsträger für seine bedrohte Art?
Auch mit Blick auf den Artenschutz sei die Geburt eine gute Nachricht, teilte der Heidelberger Zoo mit. Weißscheitelmangaben gehören zu den am stärksten bedrohten Primaten Afrikas. Sie leben vor allem in den Regenwäldern von Ghana und der Elfenbeinküste. Ihre Bestände seien vielerorts deutlich zurückgegangen. Grund dafür seien die Zerstörung des Lebensraums durch Rodungen und Jagd, hieß es.
Zoos verstehen sich zunehmend als Artenschutzzentren. Laut Bundesumweltministerium hat sich Deutschland dazu verpflichtet, Tierarten innerhalb und außerhalb ihrer Lebensräume zu schützen – vor allem durch Erhaltungszuchtprogramme in Zoos. «Jedes Jungtier trägt dazu bei, eine genetisch vielfältige Reservepopulation zu erhalten und ist ein Erfolg für den Artenschutz», sagte Sandra Reichler. Tierschutzorganisationen kritisieren jedoch, dass viele Tiere dauerhaft in Zoos bleiben und nicht ausgewildert werden.