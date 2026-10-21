Tierischer Sprössling

Seltene Affenart bekommt Nachwuchs im Heidelberger Zoo

Dicht bei seiner Mutter verbringt das Weißscheitelmangaben-Mädchen seinen ersten Monat im Zoo Heidelberg. Warum die Affenart bedroht ist.

Das Weißscheitelmangaben-Mädchen entwickle sich gut und mache einen gesunden Eindruck, so der Zoo. Foto: Andreas Traxler/Zoo Heidelberg/dpa
Das Weißscheitelmangaben-Mädchen entwickle sich gut und mache einen gesunden Eindruck, so der Zoo.

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein kleines Affenbaby sorgt im Zoo Heidelberg für Freude: Die seltene Affenart der Weißscheitelmangaben hat Nachwuchs bekommen, wie der Zoo mitteilte. 

Routinierte Mama

Das kleine Jungtier sei Mitte September geboren worden und verbringe die Zeit seither dicht bei seiner Mutter. Für das Weibchen war es die dritte Geburt, deshalb kümmere es sich routiniert, hieß es. «Der Nachwuchs entwickelt sich bislang altersgerecht und macht einen rundum gesunden Eindruck», so Zoo-Kuratorin Sandra Reichler.

Besucher können Mutter und Jungtier bereits auf der Anlage beobachten. In den kommenden Monaten dürfte das Affenmädchen zunehmend neugieriger werden und seine Umgebung auf eigene Faust erkunden, wie der Zoo mitteilte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Dicht bei der Mama verbringt das Affenbaby seinen ersten Monat im Zoo Heidelberg. Foto: Petra Medan/Zoo Heidelberg/dpa
Dicht bei der Mama verbringt das Affenbaby seinen ersten Monat im Zoo Heidelberg.

Hoffnungsträger für seine bedrohte Art?

Auch mit Blick auf den Artenschutz sei die Geburt eine gute Nachricht, teilte der Heidelberger Zoo mit. Weißscheitelmangaben gehören zu den am stärksten bedrohten Primaten Afrikas. Sie leben vor allem in den Regenwäldern von Ghana und der Elfenbeinküste. Ihre Bestände seien vielerorts deutlich zurückgegangen. Grund dafür seien die Zerstörung des Lebensraums durch Rodungen und Jagd, hieß es.

Zoos verstehen sich zunehmend als Artenschutzzentren. Laut Bundesumweltministerium hat sich Deutschland dazu verpflichtet, Tierarten innerhalb und außerhalb ihrer Lebensräume zu schützen – vor allem durch Erhaltungszuchtprogramme in Zoos. «Jedes Jungtier trägt dazu bei, eine genetisch vielfältige Reservepopulation zu erhalten und ist ein Erfolg für den Artenschutz», sagte Sandra Reichler. Tierschutzorganisationen kritisieren jedoch, dass viele Tiere dauerhaft in Zoos bleiben und nicht ausgewildert werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Roter Panda-Nachwuchs «Zuko» im Zoo Heidelberg
Tiernachwuchs

Roter Panda-Nachwuchs «Zuko» im Zoo Heidelberg

Im Zoo Heidelberg wächst wieder ein seltener Roter Panda heran. Weniger als 10.000 Exemplare seiner Art leben noch in freier Wildbahn.

13.08.2026

Nachwuchs im Zoo Heidelberg
Zoo Heidelberg

Nachwuchs im Zoo Heidelberg

Auf dem Zoo-Bauernhof haben die Zwergziegen, Brillenschafen und Lux-Kaninchen Babys bekommen.

14.03.2024

Wie der Heidelberger Zoo Affen in Westafrika schützt
Heidelberg

Wie der Heidelberger Zoo Affen in Westafrika schützt

Jeder Besucher des Heidelberger Zoos trägt - über den Kauf einer Eintrittskarte - etwas zum Artenschutz in Afrika bei.

09.12.2023

Blaukehlchen im Heidelberger Zoo haben Nachwuchs bekommen
Zoo Heidelberg

Blaukehlchen im Heidelberger Zoo haben Nachwuchs bekommen

Was diese Singvogelart so besonders macht und warum sich die Tierpfleger sehr über die Vogeljungen freuen.

24.07.2023

Tiere

Stachelschwein-Nachwuchs im Heidelberger Zoo

14.04.2023