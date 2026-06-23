Unfall

Senior fährt gegen Dachpfeiler

Ein 83 Jahre alter Autofahrer hat ein medizinisches Problem. Unversehens tritt er aufs Gas - und verletzt sich schwer.

Ein Autofahrer ist gegen einen Dachpfeiler bei einer Tankstelle in Waiblingen geprallt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Autofahrer ist gegen einen Dachpfeiler bei einer Tankstelle in Waiblingen geprallt. (Symbolbild)

Waiblingen (dpa/lsw) - Ein Senior ist in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) mit seinem Wagen gegen einen Dachpfeiler auf einem Tankstellengelände gefahren. Der 83-Jährige sei schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte demnach am Morgen wohl wegen einer medizinischen Ursache sein Auto stark beschleunigt und zunächst noch einen anderen Wagen touchiert, der das Tankstellengelände langsam passierte. Ein anderes Auto wurde den Angaben zufolge von umherfliegenden Teilen beschädigt. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden. Die Polizei schätzte den Schaden auf mindestens 50.000 Euro.

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