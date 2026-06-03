Brände

Senior stirbt bei Brand seines Transporters

Ein technischer Defekt ist vermutlich der Grund für den Brand eines Transporters in Niedersachsen. Der 81 Jahre alte Halter aus Baden-Württemberg stirbt dabei.

Ein 81 Jahre alter Halter aus Nordrhein-Westfalen stirbt beim Brand seines Transporters. Foto: Sina Schuldt/dpa
Ein 81 Jahre alter Halter aus Nordrhein-Westfalen stirbt beim Brand seines Transporters.

Egestorf (dpa) - Bei einem Brand eines Transporters im niedersächsischen Egestorf ist der 81 Jahre alte Halter aus Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Am frühen Morgen meldete ein Zeuge ein brennendes Fahrzeug im Bereich eines Wohnmobilstellplatzes. Der Transporter brannte in voller Ausdehnung, als die Rettungskräfte eintrafen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehrkräfte fanden im Fahrzeug den männlichen Leichnam. 

Der Senior hatte Angehörigen am Vortag mitgeteilt, sich in der Region einen Übernachtungsplatz suchen zu wollen. Konkrete Hinweise auf die Brandursache gebe es derzeit noch nicht. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt und sicherte Spuren am Fahrzeug.

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