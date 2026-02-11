Technischer Defekt war Auslöser für Brand mit einem Toten
In einer Offenburger Tiefgarage brach ein Feuer aus, ein Senior starb. Nun ist die Ursache des Brandes geklärt.
Offenburg (dpa/lsw) - Nach dem tödlichen Feuer in einer Tiefgarage in Offenburg (Ortenaukreis) geht die Polizei nicht von vorsätzlicher Brandlegung aus. Einem Sachverständigen zufolge entstand der Brand wegen eines technischen Defekts an einem Auto, wie es in einer Mitteilung hieß. Das Auto war komplett ausgebrannt. Am Gebäude entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro, ein Statiker soll das noch genauer prüfen. Was zum Tod des Seniors führte, soll eine Obduktion am Ende der Woche zeigen, wie es hieß.
Bei dem Brand am Montag war ein 75 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte hatten noch versucht, ihn zu reanimieren. Ein Ersthelfer verletzte sich leicht, konnte das Krankenhaus aber am selben Tag wieder verlassen.