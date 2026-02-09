Mann stirbt bei Feuer in Tiefgarage
In der Tiefgarage eines Offenburger Mehrfamilienhauses bricht ein Feuer aus. Ein Mann kommt ums Leben. Was bisher bekannt ist.
Offenburg (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Offenburg (Ortenaukreis) ist ein Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte hatten noch versucht, ihn zu reanimieren, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Todesumstände müssten nun ermittelt werden. Ein Zeuge kam demnach mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
Das Feuer in der Tiefgarage war am Morgen ausgebrochen, die Ursache zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte den Brand. Laut Polizei muss geprüft werden, inwieweit das darüberstehende Mehrfamilienhaus beschädigt wurde.