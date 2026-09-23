Senior stößt mit Auto gegen Stadtbahn
In Heilbronn kommt es zum Zusammenstoß. Wie es dem 75-Jährigen und den Fahrgästen der Stadtbahn geht.
Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Senior ist in Heilbronn in seinem Kleinwagen mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der 75-Jährige habe sich leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Die Fahrgäste in der Stadtbahn verletzten sich nicht. Wie viele darin saßen, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Wie genau es zu dem Zusammenstoß an einer Kreuzung am Dienstag kam, war ebenfalls nicht bekannt.