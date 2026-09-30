Unfall im Kreis Rastatt

Senior überschlägt sich auf A5 mit Auto und stirbt

Ein Mann ist auf der A5 unterwegs. Doch an der Ausfahrt landet sein Wagen im Graben. Was der Polizei bekannt ist.

Ein Autofahrer ist auf der A5 bei Bühl ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
Ein Autofahrer ist auf der A5 bei Bühl ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Bühl (dpa/lsw) - Ein Senior hat sich bei der Abfahrt von der Autobahn 5 mit seinem Wagen überschlagen und tödlich verletzt. Der 74-Jährige starb am Dienstag an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Nach ihren Erkenntnissen fuhr der Mann auf der Ausfahrt Richtung Bühl (Kreis Rastatt), verlor ohne Beteiligung anderer die Kontrolle über sein Auto, stieß gegen einen Aufpralldämpfer und eine Leitplanke. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in einem Graben liegen. Die Polizei ermittelt, ob es wegen einer medizinischen Ursache zu dem Unfall kam.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto überschlägt sich und landet auf Stadtbahngleisen
Alkohol am Steuer

Auto überschlägt sich und landet auf Stadtbahngleisen

Nach einem missglückten Überholmanöver landet ein Auto auf den Straßenbahngleisen. War Alkohol im Spiel?

07.06.2026

Auto landet in der Elz - Fahrer stirbt im Wagen
Unfälle

Auto landet in der Elz - Fahrer stirbt im Wagen

Tragödie im Kreis Emmendingen: Ein 24-Jähriger verliert auf einer Brücke die Kontrolle. Was die Polizei berichtet.

15.12.2025

Auto landet im Graben – Fahrer schwer verletzt
Unfälle

Auto landet im Graben – Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer verliert auf der Autobahn plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen und überschlägt sich mehrfach. War er zu schnell unterwegs?

07.12.2025

Auto gerät in Graben - Fahrer erliegt Verletzungen
Auto landet im Graben

Auto gerät in Graben - Fahrer erliegt Verletzungen

Ein 50-Jähriger kommt auf der Bundesstraße 253 mit seinem Wagen von der Straße ab. Trotz Hilfe stirbt er im Krankenhaus.

03.06.2025

Wagen überschlägt sich - Autofahrerin kommt ums Leben
Unfälle

Wagen überschlägt sich - Autofahrerin kommt ums Leben

Eine Frau verliert die Kontrolle über ihr Auto. Das Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab.

05.03.2025