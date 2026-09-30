Senior überschlägt sich auf A5 mit Auto und stirbt

Bühl (dpa/lsw) - Ein Senior hat sich bei der Abfahrt von der Autobahn 5 mit seinem Wagen überschlagen und tödlich verletzt. Der 74-Jährige starb am Dienstag an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Nach ihren Erkenntnissen fuhr der Mann auf der Ausfahrt Richtung Bühl (Kreis Rastatt), verlor ohne Beteiligung anderer die Kontrolle über sein Auto, stieß gegen einen Aufpralldämpfer und eine Leitplanke. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in einem Graben liegen. Die Polizei ermittelt, ob es wegen einer medizinischen Ursache zu dem Unfall kam.