Karlsruhe

Senior verletzt sich mit Messer – Supermarkt evakuiert

Nach einem Vorfall mit einem Messer wird ein Supermarkt in Karlsruhe kurzzeitig geräumt. Was die Ermittler bisher sagen.

Wegen des Vorfalls wird der Supermarkt geräumt. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Wegen des Vorfalls wird der Supermarkt geräumt. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Senior hat sich in einem Karlsruher Supermarkt mit einem Messer selbst verletzt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Supermarkt war kurzzeitig evakuiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Sanitäter brachten den verletzten 86-Jährigen ins Krankenhaus. Andere Menschen wurden nicht verletzt. 

Für Kunden und andere Menschen habe keine Gefahr bestanden, führte der Sprecher weiter aus. Wie viele Menschen zu dem Zeitpunkt in dem Supermarkt waren, war zunächst unklar. Ebenso konnten die Ermittler noch keine Angaben zu den Hintergründen der Tat machen.

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