Kriminalität

Supermarkt-Mitarbeiter durch Reizgas verletzt

Wer versprühte Reizgas im Supermarkt? Drei Mitarbeiter klagten über starken Hustenreiz und Atemprobleme.

Nach einer Reizgas-Attacke in einem Supermarkt ermittelt die Polizei. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach einer Reizgas-Attacke in einem Supermarkt ermittelt die Polizei. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Unbekannte haben in einem Supermarkt in Stuttgart Reizgas versprüht. Wie die Polizei mitteilte, klagten drei Mitarbeiter nach dem Vorfall am Freitag über starken Hustenreiz und Atemwegsbeschwerden. 

Ersten Erkenntnissen der Ermittler nach wurden die Symptome der Mitarbeiter wohl durch Reizgas oder einen ähnlichen Stoff ausgelöst, der in der Nähe der Kassen des Supermarktes versprüht wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

