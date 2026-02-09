Supermarkt-Mitarbeiter durch Reizgas verletzt
Wer versprühte Reizgas im Supermarkt? Drei Mitarbeiter klagten über starken Hustenreiz und Atemprobleme.
Stuttgart (dpa/lsw) - Unbekannte haben in einem Supermarkt in Stuttgart Reizgas versprüht. Wie die Polizei mitteilte, klagten drei Mitarbeiter nach dem Vorfall am Freitag über starken Hustenreiz und Atemwegsbeschwerden.
Ersten Erkenntnissen der Ermittler nach wurden die Symptome der Mitarbeiter wohl durch Reizgas oder einen ähnlichen Stoff ausgelöst, der in der Nähe der Kassen des Supermarktes versprüht wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.