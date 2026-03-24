Arbeitsunfall

Senior wird an Traktor eingeklemmt und stirbt

Bei Obersulm senkt sich der Greifarm eines Traktors. Ein Mann wird eingeklemmt und reanimiert. Doch seine Verletzungen sind zu schwer.

Ein Senior ist nach einem Unfall mit einem Traktor in Obersulm gestorben. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Ein Senior ist nach einem Unfall mit einem Traktor in Obersulm gestorben. (Symbolbild)

Obersulm (dpa/lsw) - Ein Senior hat sich bei Arbeiten an einem Traktor in Obersulm (Kreis Heilbronn) tödlich verletzt. Polizeiangaben zufolge war der 69-Jährige am Montag wohl beim Absenken des hydraulischen Greifarms eingeklemmt worden. Andere Menschen waren bei dem Unfall nicht beteiligt. Ein Zeuge fand den eingeklemmten Mann. Er wurde mit dem Gabelstapler einer benachbarten Firma befreit, reanimiert und ins Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.

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