Seniorin bei Spaziergang von Zug erfasst und verletzt

Collenberg (dpa) - Eine 83-Jährige ist bei einem Spaziergang im Landkreis Miltenberg nahe der baden-württembergischen Grenze von einem Zug erfasst und verletzt worden. Die Frau wollte bei Collenberg auf freier Strecke die Gleise überqueren, wie die Bundespolizei berichtete.

Ein Rettungshubschrauber flog die Seniorin nach dem Zugunfall am Montagabend in ein Krankenhaus. Genauere Angaben zum Zustand der Frau machte die Bundespolizei nicht. Gegen die 83-Jährige werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die Bundespolizei warnte davor, Gleise abseits von Unterführungen und ausgeschilderten Übergängen zu betreten oder zu überqueren. Das könne lebensgefährlich sein.