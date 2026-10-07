Seniorin durchschaut Betrug und ruft die Polizei
Nach einem Schockanruf nimmt die Polizei einen Mann fest, der eine Tasche mit Geld abholen will. Doch dann stellt sich heraus: Er wusste von nichts.
Wertheim (dpa/lsw) - Eine Seniorin hat in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) einen Betrugsversuch durchschaut und die Polizei alarmiert. Nach Angaben der Ermittler hatte ein Unbekannter am Montag bei ihr angerufen und behauptet, ihre Tochter sei an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen, durch den eine Frau schwer verletzt im Krankenhaus liege. Der Anrufer verlangte demnach eine Kaution, die die Frau in einer Tasche an der Haustür übergeben sollte.
Pech für den Betrüger
Die Tochter war zu der Zeit aber bei ihrer Mutter. Beide spielten zum Schein mit und riefen die Polizei. Als ein 61-jähriger Mann das Geld abholen wollte, nahmen Beamte ihn fest. Nach den weiteren Ermittlungen hatte der Fahrer eines Fahrdienstes den Auftrag erhalten, die Tasche abzuholen und weiterzutransportieren. Er habe von dem Betrug nichts gewusst und sei daher wieder freigelassen worden. Die Ermittlungen dauern an.