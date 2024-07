Ehepaar durchschaut Betrugsanruf - 16-Jähriger festgenommen

Grebenstein (dpa/lrs) - Ein älteres Ehepaar aus dem Landkreis Kassel hat einen Betrugsanruf durchschaut und der Polizei zur Festnahme eines mutmaßlichen Kriminellen verholfen. Die nahm am Donnerstag einen 16-Jährigen fest, der Schmuck und Bargeld am Haus des Paars abholen wollte, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte sich ein Betrüger dem Ehepaar gegenüber am Telefon als Polizist ausgegeben.

Angeblich habe die Enkelin der Senioren einen tödlichen Unfall verursacht, hieß es in dem Anruf. Um eine Haftstrafe abzuwenden, müsse eine Kaution von 90.000 Euro gezahlt werden. Der Mann durchschaute den Betrug der Polizei zufolge sofort, spielte am Telefon aber weiter mit, während seine Frau die echte Polizei anrief. Er beteuerte demnach, nicht so viel Bargeld zu haben, bot aber Schmuck und Bargeld im Wert von 20.000 Euro an. Daraufhin schickte die Betrügerbande laut Polizei den 16-Jährigen zum Wohnhaus des Ehepaars.