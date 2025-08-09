Verkehr Seniorin fällt aus Auto und wird überrollt Die Fahrerin eines Autos fällt aus ihrem Wagen. Auf einmal setzt sich das Fahrzeug in Bewegung. 09.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Felix Kästle/dpa Warum die Seniorin aus ihrem Wagen fiel, war zunächst unklar. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Unfall Auto landet in Bach - Fahrerin lebensgefährlich verletzt Der Beifahrer hatte Glück im Unglück. Warum der Wagen von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. 06.06.2025 Unfall Schriesheim: Paketbote wird vom eigenen Wagen überrollt und verletzt sich schwer Im Schriesheimer Stadtteil Altenbach gerät ein Paketbote unter die Räder seines eigenen Fahrzeugs. 20.02.2025 Blaulicht 34-Jähriger in Weinheim von Auto überrollt Am Sonntagabend, 21. Juli, wurde in der Fichtestraße in Weinheim ein 34-Jähriger von einem Auto überrollt und schwer verletzt 22.07.2024 Unfälle Wagen überschlägt sich: Fahrerin schwer verletzt Ein Auto überschlägt sich nach einem Unfall mehrfach, die Fahrerin wird schwer verletzt. Wie es dazu kam, ist noch unklar. 05.04.2024 Unfall Handbremse vergessen: Seniorin von eigenem Auto überrollt 17.06.2023