Gerichtsverhandlung

Seniorin in Kehl missbraucht und getötet: Urteil erwartet

Weil er eine 84-Jährige sexuell missbraucht und erstickt haben soll, steht ein junger Mann vor Gericht. Das Landgericht Offenburg entscheidet nun über das Urteil.

Der Fall sorgte vergangenes Jahr für Entsetzen. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Der Fall sorgte vergangenes Jahr für Entsetzen. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Im Prozess um den sexuellen Missbrauch und die Tötung einer 84-Jährigen in Kehl wird am Freitag (9.00 Uhr) im Landgericht Offenburg das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 24 Jahre alter Mann, dem die Staatsanwaltschaft unter anderem Mord, Raub und Vergewaltigung mit Todesfolge vorwirft.

Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann eine lebenslange Freiheitsstrafe. Da der 24-jährige Deutsche schwer psychisch erkrankt sei, müsse zudem geprüft werden, ob er dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht werden soll. Die Verhandlung verlief wegen der Erkrankung des Mannes unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der damals 23-Jährige soll vergangenen August in den frühen Morgenstunden über eine unverschlossene Balkontür in das Wohnhaus der Seniorin in Kehl (Ortenaukreis) eingedrungen sein, um Wertgegenstände zu stehlen. Als die 84-Jährige wach geworden sei, habe der Mann sie mit Gegenständen bewusstlos geschlagen und sich an ihr vergangen. Dann habe er die Geldbörse des Opfers gestohlen und mit der EC-Karte mehrere Kleinigkeiten in Kehl und Offenburg gekauft.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Seniorin missbraucht und getötet: Anklage gegen 24-Jährigen
Mord, Raub und Vergewaltigung?

Seniorin missbraucht und getötet: Anklage gegen 24-Jährigen

Der gewaltsame Tod einer 84-Jährigen in Kehl erregte über die Region hinaus Aufsehen: Das Landgericht prüft eine Mordanklage gegen den psychisch erkrankten Verdächtigen. Was die Ermittlungen ergaben.

05.12.2025

U-Haft für 23-Jährigen: Seniorin missbraucht und erstickt
Kriminalität

U-Haft für 23-Jährigen: Seniorin missbraucht und erstickt

Eine 84-Jährige wird tot und teils entkleidet in ihrem Schlafzimmer gefunden. Die Polizei nimmt kurz darauf einen jungen Mann fest. Das ist mehr oder weniger einem Zufall zu verdanken.

13.08.2025

Urteil nach Missbrauch von schlafenden Zwillingen erwartet
Prozesse

Urteil nach Missbrauch von schlafenden Zwillingen erwartet

Ein 28-Jähriger ohne festen Wohnsitz steht in Darmstadt vor Gericht. Laut Anklage drang er heimlich in ein Haus in Ginsheim-Gustavsburg ein. Nun soll das Urteil verkündet werden.

24.03.2025

Prozess um sexuellen Missbrauch: Ex-Musiklehrer kurz vor Urteil
Weinheim

Prozess um sexuellen Missbrauch: Ex-Musiklehrer kurz vor Urteil

Plädoyers gegen den ehemaligen Weinheimer Musikschullehrer der Musikschule Badische Bergstraße am 26. November

14.11.2024

Kriminalität

Frau in Auto bewusstlos geschlagen und sexuell missbraucht?

Zuerst soll er eine Frau bewusstlos geschlagen und sie dann missbraucht haben. Jetzt steht ein 27-Jähriger vor Gericht.

19.02.2024