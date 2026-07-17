Leichte Verletzungen

Seniorin kracht mit Auto in Reisebüro

Eine 76-Jährige verwechselt beim Umparken die Gänge – und landet samt Auto im Schaufenster eines Reisebüros. Wie es der Fahrerin nach dem Crash ergeht.

Die Seniorin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Seniorin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild)

Ilvesheim (dpa/lsw) - Eine 76-Jährige ist mit ihrem Auto in die Glasfront eines Reisebüros in Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) gekracht und erst im Innenraum zum Stehen gekommen. Sie trug leichte Verletzungen davon. Die Frau wollte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Reisebüros umparken. Nach Angaben der Polizei legte sie dabei unwissentlich den Vorwärtsgang statt den Rückwärtsgang ein. 

Als sie Gas gab, schoss der Wagen nach vorn und durchschlug die Glasfront des Geschäfts. Da das Reisebüro zum Unfallzeitpunkt am Donnerstag noch geschlossen war, befanden sich keine Menschen in den Geschäftsräumen. Die Fahrerin wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Feuerwehr barg das Fahrzeug aus den Trümmern.

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