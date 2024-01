Auto von Baum durchbohrt - Fahrerin überlebt

Weilbach (dpa) - Bei einem Verkehrsunfall in Österreich ist das Auto einer Lenkerin von einem Baum gepfählt worden. Die 27-jährige Frau überlebte jedoch und konnte sich selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau war am Vorabend bei Weilbach in Oberösterreich in einem Wald von der Straße abgekommen.