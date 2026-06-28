Seniorin stürzt etwa 50 Meter Böschung hinab - Lebensgefahr
Eine Frau will beim Wandern ihre rutschigen Schuhe ausziehen. Kurze Zeit später rutscht sie rund 50 Meter eine Böschung hinab - und verletzt sich lebensgefährlich.
Bad Urach (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist beim Wandern in Bad Urach (Landkreis
Reutlingen) rund 50 Meter eine Böschung hinuntergestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die 81-jährige Frau wollte am Samstagmittag ihre rutschigen Turnschuhe ausziehen und ihre Wanderung barfuß fortsetzen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei sie gestürzt und musste von der Bergwacht gerettet werden. Ein Hubschrauber flog die Frau in eine Klinik.