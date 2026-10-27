Betrugsmasche

Seniorin übergibt Schmuck und Besteck an falsche Polizisten

Nach einem Anruf falscher Polizeibeamter wird eine Seniorin um mehrere Zehntausend Euro gebracht. Warum die Polizei nun nach zwei Männern und einem Hundekörbchen sucht.

Zwei Betrüger entwendeten Schmuck und teures Silberbesteck. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Zwei Betrüger entwendeten Schmuck und teures Silberbesteck. (Archivbild)

Frankenau (dpa/lhe) - Falsche Polizisten haben in Frankenau-Altenlotheim (Landkreis Waldeck-Frankenberg) Schmuck und Silberbesteck im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet. Die Täter sollen eine Seniorin telefonisch vor vermeintlichen Einbrecherbanden gewarnt und sie anschließend dazu gebracht haben, ihre Wertgegenstände an zwei Männer mit «Polizei»-Aufschrift auf der Kleidung zu übergeben, teilte die Polizei Kassel mit. 

Die Betrüger seien am Montagabend zwischen 19.30 und 22.00 Uhr vor dem Haus der Seniorin aufgetaucht und hätten dieses wenig später in unbekannte Richtung verlassen. Laut Mitteilung verstauten die beiden Männer den Schmuck und das Silberbesteck in einem Hundekörbchen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

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