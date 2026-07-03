Sexstreik? Schauspielerin will Publikum verführen

Bad Hersfeld (dpa) - Wer in diesem Sommer die Komödie «Lysistrata» bei den Bad Hersfelder Festspielen besucht, sollte sich auf einen ungewöhnlichen Verführungsversuch einstellen. Schauspielerin Gioia Osthoff will das Publikum für einen Sexstreik auf ihre Seite ziehen. Die 35-Jährige, die von Freitagabend an als Titelheldin auf der Festspielbühne steht, hat als Ziel, «die Zuschauer zu verführen, sich dem Sexstreik anzuschließen. Ich bin gespannt, ob es mir gelingt.»

In dem mehr als 2.000 Jahre alten griechischen Stück verweigern die Frauen ihren Männern den Sex, damit diese den Krieg beenden. In der Bearbeitung der Festspiele steht die bekannte TV-Darstellerin Gesine Cukrowski Osthoff als Mitstreiterin zur Seite.

Wer hat es in diesem Stück eigentlich schwerer: die Frauen, die

den Sexstreik durchhalten müssen, oder die Männer, die darunter

leiden? «Das Publikum natürlich, das entscheiden muss, auf welcher Seite

es steht», antwortet die Schauspielerin augenzwinkernd. Vor zwei Jahren erhielt Osthoff den Hersfeld-Preis für ihre Darstellung der Polly in der «Dreigroschenoper» bei den Festspielen.

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«No equal pay? - No Sex!»

Einen Satz aus «Lysistrata» hält die Schauspielerin für besonders wichtig: «Wir alle haben gelitten und unser Leid ist nicht aufwiegbar.» Krieg verursache Leid auf allen Seiten, sagt sie. Protest sei deshalb nicht einfach, könne den Menschen aber Kraft geben.