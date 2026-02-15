Anfrage im Landtag

Sexuelle Gewalt: Fast 30 Verfahren gegen Erzieher

2025 wurden mehrere Verfahren gegen Erzieher wegen des Verdachts auf sexuelle Gewalt gegen Kinder geführt. Präventionsprojekte sollen auch Verdachtsfälle in Kitas verhindern helfen.

Vorträge in Kitas sollen sexuelle Gewalt gegen Kinder verhindern - manchmal geht diese auch von Erziehern oder Erzieherinnen aus. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa
Wiesbaden (dpa/lhe) - Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Justizministeriums in Hessen 28 Verfahren gegen Erzieher und Erzieherinnen wegen des Verdachts auf sexuelle Gewalt gegen Kinder geführt. Im Jahr zuvor seien es 22 Verfahren gewesen, teilt das Ministerium unter Berufung auf die polizeiliche Statistik mit.

Abgeordnete der AfD-Landtagsfraktion hatten von der Landesregierung mit einer Landtagsanfrage erfahren wollen, wie viele Strafanzeigen Eltern von Kita-Kindern wegen Verdachtsfällen gestellt haben. Dies werde jedoch nicht erfasst, teilt das Ministerium mit. Auch, ob in den bekannten Fällen Anklage erhoben oder Strafbefehl beantragt wurde, könne nicht beantwortet werden.

Prävention soll Taten verhindern

Zur Prävention gebe es seit März 2024 die Veranstaltungsreihe «Aktion Schutzschild» in Kitas, Grundschulen und Bildungseinrichtungen für Kinder mit Beeinträchtigungen. Weitere Präventionsangebote gebe es seitens der Polizei.

Bei der Prävention, aber auch bei Ermittlungen gebe es eine Zusammenarbeit mit den Kommunen - die häufig Träger von Kitas und Bildungseinrichtungen sind. Das Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder sei auch in der Weiterbildung zum staatlich anerkannten Erzieher oder zur staatlich anerkannten Erzieherin verankert.

