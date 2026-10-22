Globale Sicherheitslücke

Shutdown im Netz: Behörden gehen nach und nach wieder online

Bei zahlreichen Städten sind die Internetseiten weiter offline, die Ministerien sind wieder weitgehend im Netz erreichbar. Warum wichtige Webseiten im Land vorsorglich abgeschaltet wurden.

Eine Sicherheitslücke bedrohte weltweit Webseiten (Archivbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Eine Sicherheitslücke bedrohte weltweit Webseiten (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem vorsorglichen Abschalten von Webseiten der Landesregierung wegen einer weltweiten gravierenden Sicherheitslücke gehen Internetseiten von Behörden im Land nach und nach wieder online. Die Homepages der Ministerien der Landesregierung waren am Donnerstagmorgen weitgehend wieder erreichbar, während die Seiten zahlreicher größerer Städte weiter abgeschaltet waren. Auch einige Universitäten wie die in Heidelberg und Konstanz blieben zunächst weiter vom Netz.

Die Homepages der Ministerien und Regierungspräsidien waren von Mittwochmittag an nicht mehr zugänglich, dort waren teils Hinweise auf Wartungsarbeiten zu lesen. «Die Maßnahme dient dem vorsorglichen Schutz der Infrastruktur, bis die Entwickler die erforderlichen Sicherheitsupdates bereitstellen», teilte das Staatsministerium mit.

Sicherheitslücke setzt Behörden und Unternehmen unter Druck

Angreifer könnten die Schwachstellen aus der Ferne ausnutzen, um Schadcode auf Webservern mit PHP-Anwendungen auszuführen und IT-Systeme zu kompromittieren, so der Sprecher am Mittwoch weiter. Man werde Sicherheitsupdates einspielen und die Seiten dann wieder freischalten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hintergrund: Eine neu entdeckte, schwerwiegende Sicherheitslücke bringt weltweit das Fundament zahlreicher Webseiten und Onlinedienste ins Wanken. Betroffen ist die weit verbreitete Programmiersprache PHP, auf der ein Großteil des gesamten Internets basiert - von einfachen Blogs über große Nachrichtenportale bis hin zu komplexen Onlineshops und Content-Management-Systemen wie WordPress.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sicherheitslücke: Internetangebot teils noch eingeschränkt
PHP-Webskriptsprache

Sicherheitslücke: Internetangebot teils noch eingeschränkt

Wegen einer Warnung haben viele Einrichtungen in Deutschland ihre Webseiten vom Netz genommen. Teils dauern die Einschränkungen noch an. Anderswo entspannt sich die Lage.

vor 1 Stunde

Hessische Ministerien wieder online - weiter Einschränkungen
Weltweite Sicherheitslücke

Hessische Ministerien wieder online - weiter Einschränkungen

Ministerien und Behörden sind nach einer mehrstündigen Abschaltung wieder am Netz. Warum viele wichtige Webseiten im Land vorsorglich abgeschaltet wurden und wo es weiter zu Einschränkungen kommt.

vor 1 Stunde

Gravierende Sicherheitslücke bedroht Millionen Webseiten
PHP-Webskriptsprache

Gravierende Sicherheitslücke bedroht Millionen Webseiten

Blogs, Onlineshops und Nachrichtenportale weltweit könnten ins Visier von Angreifern geraten. Die PHP-Lücke ermöglicht die Übernahme ganzer Server – wie groß ist die Gefahr für Nutzer?

21.10.2026

Shutdown im Netz: Regierung geht vorsorglich offline
Globale Sicherheitslücke

Shutdown im Netz: Regierung geht vorsorglich offline

Ministerien und Regierungspräsidien in Baden-Württemberg sind im Internet stundenlang nicht erreichbar. Warum viele wichtige Webseiten im Land vorsorglich abgeschaltet wurden.

21.10.2026

Weltweite Sicherheitslücke: Hessen nimmt Seiten vom Netz
IT-Sicherheit

Weltweite Sicherheitslücke: Hessen nimmt Seiten vom Netz

Eine neu entdeckte, schwerwiegende Sicherheitslücke hat dazu geführt, dass zahlreiche Webseiten und Onlinedienste abgeschaltet wurden. Auch in Hessen waren viele Seiten nicht erreichbar.

21.10.2026