Sicherheitsdienst verlässt Schule - Netz sichert Treppe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Netze statt teurem Personaleinsatz: Der Sicherheitsdienst, der in einer Frankfurter Grundschule ein Treppengeländer bewachen musste, ist abgezogen. Nach dem Ende der hessischen Osterferien sichern nun Netze das zu niedrige Geländer, wie die kommissarische Schulleiterin berichtet. Zuvor hatten mehrere Medien den kuriosen Fall erneut thematisiert.

Vor den Ferien waren nach Angaben des zuständigen Dezernats in der Frankfurter Stadtverwaltung zwölf Personen zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Posten in den Treppenhäusern im Einsatz. Grund: Bei einer Begehung war aufgefallen, dass das Treppengeländer der Frauenhofschule im Stadtteil Niederrad statt 110 nur 103 Zentimeter hoch ist.

Der Wachdienst kostete die Stadt nach Angaben einer Sprecherin rund 13.700 Euro brutto pro Woche. Laut Solmaz Heidlindemann, die die Frauenhofschule aktuell vertretungsweise leitet, ist das Geländer seit 100 Jahren so - bisher habe es niemanden gestört und es habe auch nie einen Unfall gegeben.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum