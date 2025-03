Sicherheitsgründe: Straßenfest «Kinzigtal total» fällt aus

Gelnhausen (dpa/lhe) - Enttäuschung für viele Ausflügler in Hessen: Das beliebte Straßenfest «Kinzigtal total», auf dem üblicherweise Tausende Radler und Skater auf einer autofreien Strecke unterwegs sind, fällt diesmal aus. Zur Begründung erklärte der Main-Kinzig-Kreis, das erforderliche Sicherheitskonzept für die rund 80 Kilometer lange Strecke sei in der Zeit bis September «nicht in angemessener Weise zu realisieren».