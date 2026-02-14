Sieben Häuser wegen Gasgeruchs im Kreis Reutlingen evakuiert
Mehrere Häuser müssen nach einem Notruf evakuiert worden. Was hinter dem rätselhaften Gasgeruch steckt, bleibt vorerst offen.
Metzingen (dpa/lsw) - Wegen eines mutmaßlichen Gasaustritts sind im Kreis Reutlingen sieben Gebäude mit 25 Bewohnern evakuiert worden. Drei Mitarbeiter der Stadtwerke klagten durch den Einsatz über Schwindel und Übelkeit, wie die Polizei mitteilte.
Zuvor hatte ein Zeuge wegen des Gasgeruchs in der Straße in Metzingen den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher. Da das betroffene Haus zunächst nicht gefunden wurde, evakuierten die Einsatzkräfte vorsichtshalber sieben Gebäude.
Feuerwehr prüft Gebäude
Was den Gasgeruch verursacht hatte, war bislang ungeklärt. Messungen und Proben durch die Feuerwehr verliefen vorerst ergebnislos. Gefahr besteht den Angaben zufolge keine, die Feuerwehr prüfte das betroffene Gebäude am Samstag weiter. Die vierköpfige Familie kam bei Verwandten unter.